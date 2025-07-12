La cuentacuentos que representa a los animales

Los libros pueden ser magnéticos ya que nos invitan a imaginar, aprender y entretenernos. Más aún, si pensamos en la niñez, esta experiencia puede tornarse mágica como también decidora para adoptar este hábito por el resto de sus vidas.

Al analizar la literatura infantil, en la mayoría de los casos, podemos darnos cuenta que los animales están ahí para dar una moraleja, que puede ser definida como una lección o enseñanza que se deduce de un cuento, fábula, anécdota, etc. Por ejemplo ‘La Gallina de los Huevos de Oro’ reflexiona sobre la avaricia, ‘Ricitos de Oro y los Tres Osos’ invita a pensar que se debe respetar las pertenencias de los demás, o ‘El Libro de la Selva’ destaca valores como la libertad, la lealtad y la valentía.

Sin embargo, a quienes nos interesan los derechos animales nos gustaría promover relatos donde los animales sean realmente el centro de la trama, mostrando sus emociones, necesidades y vivencias en un mundo dominado por la especie humana. En otras palabras, la instrumentalización de los animales nos aleja de ellos y no nos permite verlos como son: individuos únicos, que pueden gozar y sufrir..

Sangamithra Iyer, escritora e ingeniera, lo expresa lúcidamente: Y creo que lo que me interesa de mi proyecto “Literario Animal” (“The Literary Animal Project”) no es simplemente cualquier escrito en el que aparezcan animales. Es cómo podemos pensar en los animales más allá de la metáfora, más allá de los símbolos, más allá de los espejos, como seres plenos en sí mismos. Y por eso me interesa la conversación en torno a ello, tanto con lectores como con escritores, y hablar sobre el oficio y la ética de estas decisiones.

Entonces nuestra compañera de Fundación Justicia Interespecie y educadora social, Javiera Cotal, decide hacerse cargo del cuentacuentos ‘Todas y Todos Somos Animales.’ El objetivo de esta iniciativa es invitar a niñas y niños a reflexionar sobre nuestro vínculo con los demás animales y la importancia del respeto por las otras especies. Gracias a Pollination Project lo hemos podido concretar.

Dicha actividad consiste en tres partes:

La primera tiene a la cuentacuentos narrando una historia de una forma atractiva vistiendo ropa con diseños de animal, y utilizando un atril de madera con grandes láminas a color del cuento seleccionado para esa ocasión. Luego, a través de una pregunta movilizadora, se abre un espacio de opinión y reflexión donde niñas y niños suelen ponerse en el lugar de los animales.

Después se les invita a que dibujen lo que aprendieron. Así, van creando diferentes imágenes como animales en sus hábitats junto a sus familias, cerdos escapando de un camión, y humanos abrazando a peces, gallinas y caballos.

La experiencia finaliza invitando a los menores presentes a que exploren nuestra biblioteca móvil, de literatura infantil antiespecista, con más de veinte libros hermosos. Tres de sus títulos son ‘Adiós Manoplas’ de Benjamin Chaud trata de un conejo cuyo humano piensa que es ‘bobo’ por lo que decide dejarlo abandonado en el bosque. ´Una Jaula No Es la Selva: la Historia de Sandra´ de Margarita Mainé presenta la primera orangutana declarada “persona no humana” y trasladada desde el zoológico de Buenos Aires al Santuario de Grandes Simios en Florida, Estados Unidos. ‘Animales como Tú” de Ismael López relata cómo cambia la vida de cerdos, cabras y vacas al ser rescatados para trasladarlos al Santuario Gaia, un verdadero hogar.

Desde octubre del año pasado a la fecha hemos visitado a alrededor de 450 niños y niñas, de entre 7 a 11 años, en más de diez espacios en Santiago. Algunos de ellos han sido: Escuela María Luisa Bombal de Cerro Navia, Hogar Comunitario Cristo Joven Lo Hermida de Peñalolen y Junta de Vecinos Villa Los Eucaliptos de La PIntana.

Por último, queríamos compartir con ustedes nuestra emoción de hacer lo que creemos que es correcto junto con los más jóvenes, de distintas comunidades, que demostraron que les gustaría ver a los demás seres sintientes felices y en paz.