Nacional Comandos cierran campañas y comienza veda electoral En Santiago, Karina Oliva fue acompañada por varios presidenciables de la oposición. Coordinadora Feminista utiliza plataformas digitales y mira hacia el futuro para continuar con el trabajo del movimiento. Raúl Martínez Jueves 13 de mayo 2021 17:00 hrs.

Este jueves se cerraron las campañas para las cuatro elecciones que se registrarán el sábado y el domingo. En distintos puntos del país la tónica fueron las actividades que dentro de lo que imponen las medidas sanitarias se pudo realizar, aunque no impidió que se destacaran los llamados a impulsar nuevos aires para Chile. En la Región Metropolitana, la candidata a gobernadora Karina Oliva indicó que es la única opción para derrotar a la derecha e iniciar un proceso distinto para la capital del país. “Quiero agradecer a los diputados y diputadas de Apruebo Dignidad porque lo han puesto todo para que otras y otros lleguen a construir una nueva constitución con la ciudadanía. Porque aquí hay voluntad no sólo de transformación, si no que de unidad de aquellos sectores que antes no convergían y hoy día están convergiendo aquí. Porque queremos construir un Chile distinto y no lo hacemos con vetos a nadie”, indicó la representante que estuvo acompañada de Daniel Jadue, Marcelo Díaz y Gabriel Boric. Mientras, la candidata de Evópoli que representa a Chile Vamos, Catalina Parot, indicó que este fue un periodo complejo, pero que el cierre lo hace pensando en un buen resultado el domingo. “Estamos cerrando un periodo largo de campaña. Ha sido una campaña muy bonita, muy convocante. Hemos podido estar, yo como candidata a gobernadora en toda la Región Metropolitana. ¡Vamos Evópoli que se puede!”, arengó la ex ministra y ex presidenta del Consejo Nacional de Televisión. En Valparaíso, el candidato a gobernador regional Aldo Valle, sostuvo que “tenemos la disposición, el ánimo, la convicción de que hemos hecho un esfuerzo sostenido y que tenemos por delante unas expectativas en razón de intereses, de propósitos, de fines colectivos, no de proyectos personales o de grupo. Queremos nada menos que transformar las mayorías sociales en mayorías políticas capaces de llevar adelante las transformaciones democráticas que el país necesita urgentemente”. Coordinadora Feminista cierra campaña con miras en trabajo futuro Con un acto virtual la Coordinadora Feminista 8M cerró su campaña donde enfatizaron que este trabajo permitió visualizar las problemáticas y el trabajo futuro del movimiento. “Nos encontraremos, una vez más, para dar cierre a esta parte del proceso entre música, baile y todas las formas de lucha de nuestro amplio y diverso repertorio de acción feminista”, expresó Alondra Carrillo, integrante y candidata de la CF8M por el distrito 12 en la lista “Voces Constituyentes”. “Sabemos que el camino hasta aquí, marcado por la construcción de vínculos territoriales y entre organizaciones sociales, gestado desde el amor y la confianza en nuestras propias fuerzas, sólo ha contribuido a robustecer nuestra capacidad de actuar juntes y dotarnos de un horizonte común para esta lucha de largo aliento”, enfatizó la candidata del distrito que reúne Puente Alto, San José de Maipo, La Florida, Pirque y La Pintana. En tanto, Karina Nohales, vocera y candidata de la CF8M por el distrito 10 en la lista ZL “Movimientos Sociales: Unidad de Independientes”, enfatizó en que “ya estamos en la recta final de la campaña a la Convención Constitucional; un proceso del que hemos sido críticas, pero que también nos propusimos disputar confiando en nuestras propias fuerzas, la del movimiento social, la del movimiento feminista organizado y desconfiando de los partidos de los 30 años que nos quieren precarizadas”. “Vamos a disputar esa vida que nos deben, esa vida que valga la pena vivir”, recalcó la candidata del distrito 10, que engloba Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. En la misma línea, Francisca Fernández, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), del Comité Socioambiental de la CF8M y candidata de la lista “Movimientos Sociales: Unidad de Independientes”, apuntó a que “como Coordinadora Feminista 8M hacemos un llamado a una responsabilidad política de los pueblos, las comunidades y territorios por votar por mandatos populares plurinacionales, fuertemente crítico al modelo neoliberal, a la violencia y precarización de nuestras vidas”.

