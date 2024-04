90f22090d9

Política Oficialismo y oposición empatados a 74 votos por la presidencia de la Cámara En las tratativas se aquilata clave la postura de la bancada Social Cristiana que dice dialogar solo con la centroderecha. Además surgió el nombre de Karen Medina (PDG) para presidir la testera. Diario UChile Miércoles 10 de abril 2024 9:30 hrs.

A seis días de la elección por la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, oficialismo y oposición se ven empatados a 74 votos, por lo que en las jornadas restantes ambos bloques redoblarán los contactos para intentar asir para su sector la testera de la corporación. De acuerdo a lo que publica hoy El Mercurio, todo indica que quien se quede con la presidencia de la Cámara lo hará por estrecho margen; se habla de un voto más, el que aportaría uno de los indecisos, a quienes se les ha buscado persuadir de apoyar al oficialismo y a la oposición con distintos argumentos; el más llamativo es la reorganización de las presidencias de las comisiones para así dar espacio a cambio del respaldo. Incluso en los pasillos de la Cámara era usual ver anoche, hasta tarde, a los negociadores con una lámina bajo el brazo, de vistosos colores, con la integración de las comisiones. En ella redibujan lo que podría ser el rebaraje total de la fisonomía de la Cámara; dependiendo de qué bloque gane, el bosquejo se pintará a favor del oficialismo o de la oposición. Ante ese incierto cuadro, el Gobierno se desplegó en la Cámara para intentar mantener la presidencia de la corporación en poder del oficialismo y evitar así replicar la debacle sucedida recientemente en el Senado, en donde no se fue capaz de hacer prevalecer el acuerdo de 2022. Consultado acerca de los diálogos dados, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), respondió que “la tarea de la Segpres es dialogar siempre con todos no solo con el oficialismo, sino también con la oposición. Estamos permanentemente dialogando”. De las conversaciones han sido receptores diputados. “Efectivamente, se ha acercado el Gobierno a conversar con nosotros y el oficialismo también; sin embargo, llegan tarde, yo ya di mis razones por qué me inclino por Joanna Pérez. Yo no participé de ningún pacto en que salga el Partido Comunista y o voy a votar por el Partido Comunista. Llegó tarde el Gobierno a conversar”, reflexionó Rubén Oyarzo (ex PDG). Asoman claves también las conversaciones con la bancada Social Cristian, la que integran siete diputados; de ellos, tres son militantes del PSC y el resto independientes. Seis del total estarían por tomar una decisión de conjunto sobre a quién apoyar para la testera, así lo confirmó Francesca Muñoz, jefa del comité del Partido Social Cristiano. “Somos de oposición y no tenemos diálogo con el Gobierno en cuanto a la mesa de la Cámara; eso lo quiero aclarar. Estamos en conversaciones con las distintas bancadas, por falta diálogo”. De la bancada del PSC también es parte Enrique Lee, aunque no milita en el Social Cristiano; él comunicó al comité que aún no define a quién apoyará a la testera, lo que dijo resolverá al margen de la bancada. A las incertezas ser suma el rol que podría cumplir Karen Medina, del PDG, a quien se señalaba anoche incluso como una nueva opción para presidir la Cámara, con votos del oficialismo, permitiéndole así al sector “ganar perdiendo”, porque no sería la comunista Karol Cariola, sino la representante del Partido de la Gente – a quien le correspondía en el acuerdo original presidir- quien lidere la testera. Con ello, el oficialismo aseguraría mantener el feble equilibrio en la Cámara y las comisiones y, eventualmente, reorganizar después la testera, en caso de mantener la, aunque frágil, mayoría. De todas formas, el Partido Comunista reclama su “derecho a presidir” la corporación, tal como lo señaló el jefe de bancada PC, Luis Cuello, quien dijo que están “manteniendo conversaciones con distintos actores”. De parte del entorno de Joanna Pérez (Demócratas) no se descarta pueda ser candidata a presidir la Cámara. “Chile necesita un trabajo unido. Mi idea siempre ha sido contribuir. Desde el centro político es aportar en materias que al país le parecen urgentes, como la seguridad, educación y salud”, comentó la diputada por el Biobío. Las tratativas se intensificarán hasta el mismo día de la votación, por lo que la incertidumbre seguirá hasta el lunes en la tarde. Fuente y foto: ATON Chile.

