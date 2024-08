89bdef092e

Nacional Política Luis Cordero por Ossandón y Ley de Notarios: “Era conveniente que transparentara el cargo de su hijo” "El ministro trabajó para los notarios y tiene dos boletas bien grandes", fue la respuesta del parlamentario de RN al titular de Justicia. Asimismo, aseguró que su hijo "no tiene ningún puesto de relevancia". Diario UChile Lunes 5 de agosto 2024 18:45 hrs. Ministro Luis Cordero, junto al senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón. Fotografías: ATON

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al conflicto en el Senado debido a la tramitación de la Ley de Notarios y conservadores. Al respecto, relevó que desconoce si el hijo del senador de RN, Manuel José Ossandón, trabaja en el conservador, pero señaló que, de ser así, cree “que al menos era conveniente que lo hubiese transparentado”. El pasado martes, los senadores de Renovación Nacional, Ossandón y Rafael Prohens, jefe y subjefe de bancada, pidieron derivar la iniciativa, que se tramita en el Congreso desde septiembre de 2018 a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que preside el mismo Ossandón. Esto, mientras la iniciativa ya estaba lista para llegar a la Sala de la Cámara Alta. Al respecto, en conversación con CNN, Cordero cuestionó que se derivará la iniciativa a dicha instancia y afirmó que si bien este proyecto ha tenido obstáculos, “gracias a los senadores de la Comisión de Constitución ha avanzado“. “Cargar un trámite que no estaba contemplado en la tramitación original, que nadie advirtió, que no se anticipó, francamente me parece que es injustificable (…). Logro entender los argumentos que planteó el senador, pero esos los pudo plantear perfectamente en la discusión en Sala”, explayó. Respecto a un posible conflicto de interés, el ministro sostuvo que al menos, la forma en que está regulado el conflicto de interés en la ley orgánica del Congreso genera una “interpretación que es la participación de normas generales”. “Pareciera una regla de prudencia lo que se ha aplicado hasta ahora respecto de los senadores que tienen parentesco y que ellos no participan de las discusiones. Es lo que en el caso del senador Huenchumilla y el senador Chahuán, por ejemplo, son personas que cada vez que se ha tenido que discutir, ellos se abstienen de participar de las votaciones”, agregó’ En tanto, en conversación con Radio Pauta, el senador Manuel Ossandón acusó que la polémica que se armó entorno a su figura y al trabajo de su hijo “es una injusticia tremenda“. Así, advirtió que va “a dejar la grande en la sala, porque esto es una injusticia que no tiene no tiene nombre”. En esa misma línea, el senador RN explicó que hay personas “malintencionadas” dentro del Senado, que “trataron de sembrar la duda de corrupción“, de que estaban haciendo algo malo. “Los miembros de la Comisión de la Constitución del Senado, no sé por qué y no lo han explicado, eliminaron las inhabilidades de los parientes de los diputados y los senadores. Es impresentable que existan inhabilidades para los jueces, para los ministros de Corte”, agregó. Más tarde, en conversación con CNN, el senador de RN reveló que en 2020 el ministro Cordero trabajó para los notarios archiveros en el tema de la firma electrónica. “Fue contratado y tiene dos boletas bien grandes. ¿Por qué no transparentó eso también él?”, cuestionó. Sumado a lo anterior, Ossandón opinó que el ministro de Justicia está tratando de dejarlo mal, cuando lo único que ha hecho es todo lo contrario. “Los parientes de los parlamentarios tienen que tener inhabilidades”, argumentó. Además, el militante de RN insistió que “todo el mundo sabía” que su hijo trabajaba en el conservador y detalló que éste “tiene un puesto de revisor de prohibiciones, no tiene ningún puesto de relevancia”. Por su lado, el senador del Federación Regionalista Verde e integrante de la Comisión de Gobierno, Esteban Velásquez, se refirió al caso e indicó que “deja al descubierto una forma repudiable de hacer política“. El parlamentario expresó que “sin duda que provoca desconfianza, ira, rabia en la convivencia ciudadana en un proyecto de ley que ya ha resultado complejo en su tramitación” y que además “está cruzado aparentemente por intereses al interior del propio Congreso”. En ese sentido, un molesto Esteban Velásquez recalcó que “todo lo que hemos sabido gracias a la difusión del micrófono abierto, es una forma burda de coacción”. Asimismo, remarcó que “hay senadores dispuestos a armar estas jugadas” presionando a la mesa. “No me queda más que pensar que así los notarios se transforman en verdaderos titiriteros de algunos parlamentarios”, destacó El parlamentario subrayó que no nos debe sorprender que la ciudadanía busque canales de manifestación “producto de la desconfianza que desde el Senado anidan“.

