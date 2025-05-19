Juan Quintero y el show que lo unirá a Julián Herreros: "Es un lindo momento que se regalan dos amigos"

Para Juan Quintero, cantautor de origen argentino, la química humana y musical con el chileno Julián Herreros fue casi instantánea. “Yo lo descubrí en una de las guitarreadas que se armaba acá, en la casa de Luna Monti. Y la verdad que me pareció tan fresco su lenguaje, tan genuino, sin ninguna impostación…”, recordó el artista.

Un encuentro que marcó el punto de partida de una significativa relación creativa, y de la que nació un puñado de composiciones que este 30 de mayo tendrá a la dupla presentándose en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. “Después nos fuimos encontrando en distintas situaciones, y este grupo de canciones se inventó como una excusa, me parece, y que es como surgen algunas veces los proyectos”, detalló Quintero.

“Es eso, que uno se inventa excusas para compartir, y ahí tenemos nuestro grupo de canciones, nuestras ganas de cantar. Nos encanta tocar, cantar a dúo, disfrutar de la música, de las voces juntas. Eso fue el puntapié primero y segundo para los encuentros”, añadió el argentino.

Sobre el proceso de creación de estas colaboraciones -y conectándolo con la experiencia en Sala Master-, explicó que se trata de temas que “compartimos, les dimos una forma, nos dimos un tiempo para grabar, le pensamos el sonido, le pusimos su energía. Entonces, también es lindo que eso se comparta en una entrega hacia afuera. Ya nos lo regalamos para nosotros, y ahí está. Ahora lo ponemos en un escenario, o en lo que fuera, pero venimos a entregar eso”.

“Igualmente hay una sincronía, de cada quien estar en un momento disponible para ser permeado por el otro, y a mí me gusta sentir eso. Que esto llegó en un momento de una cierta avidez de mi parte, de vivir la canción desde un punto totalmente nuevo para mí, y que es desde donde la encara Julián. Un universo no completamente diferente, pero fuera de mi cotidiano. Y el vivirla desde ese lado me permitió hacerlo desde otra piel. La verdad es que lo agradezco un montón, me abrió una puerta para entrar en el terreno de las canciones, que mirá yo cuántos años llevo, pero se renueva constantemente”, condensó el músico.

En cuanto a lo que preparan para su presentación en la Sala Master, el argentino se decantó por el hermetismo: “Estoy un poco rebelde con decir lo que vamos a hacer. Pero también porque me acuerdo de aquellas primeras experiencias hace mucho tiempo, cuando no estaba el internet, y tenía total ignorancia respecto de aquello con lo que me iba a encontrar”.

“Estoy militando eso de invitar a la gente a decir ‘vamos a no saber, y a no esperar’. Y es asumir un riesgo. Tal vez nos clavamos, pero estoy en esa. Y porque tampoco lo sabemos. Tenemos un grupo de canciones, que son las que están grabadas, pero nos vamos a ver antes. Hemos hecho algunas otras cosas, así que realmente no las sabemos. Y tenemos ganas de escucharnos en solitario. Vamos a cantar un poco juntos y, seguramente, a hacer algunos temas solos. Pero me gustaría dejarlo hasta ahí, nomás”, adelantó Quintero.

En esa misma línea, el trasandino abordó su propia relación con un escenario tan emblemático como el de Sala Master. “Entendí por la experiencia que, para mí, lo lindo de la sala es el encanto del equipo humano. Y pasó eso. Yo, en realidad, iba porque la gente que lo estaba manejando me hacía sentir bien, y por supuesto cuida las instalaciones y todo eso. Y aunque no conozco a todo el equipo de la Sala Master, sí hay un halo de bienvenida, de apertura, de cierta calidez, de cierto cuidado, que nos ha hecho que la cosa sea fácil para volver siempre ahí”, confidenció.

“Además, tiene una medida que es bastante gentil. Que no es muy poquita gente, pero tampoco una monstruosidad. Es lindo hacer música en esos espacios, siento yo. Tiene una medida justa para este tipo de música. Y la cercanía con el público es otra de las búsquedas, una búsqueda de situación que me cambia la manera de tocar, en un punto. Esta energía, eso de percibir los acomodos de las sillas, las sombras que se mueven. Uno se siente más dentro de esta especie de danza, en la que sí, estamos Julián y yo, pero también está el público”, aseguró Quintero.

Por último, el argentino aseguró estar muy contento “de poder ir a la tierra de Julián, mi amigo, y cantar esas canciones que cocinamos con mucho cariño acá, y que dan el testimonio de un encuentro de dos personas que de repente tienen estos regalos para compartir. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Y ahora, están las puertas abiertas para canciones que se vengan con el pasar el tiempo, pero por lo pronto es eso. Un lindo momento que se regalan dos amigos, y vamos a compartir las canciones con quienes se acerquen“.