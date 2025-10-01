Pacheco y Ponce, los dos más poderosos de Chile

En abril de 2023, el Presidente Gabriel Boric presentó con entusiasmo la Estrategia Nacional del Litio. “El litio pertenece a todas las chilenas y chilenos, y como tal, su explotación debe estar al servicio del país, no de intereses privados”, dijo entonces desde Antofagasta, anunciando la creación de una Empresa Nacional del Litio que encarnaría esa voluntad soberana. Pero también fue claro: como crear una nueva empresa estatal requería de una ley y no existía mayoría parlamentaria para aprobarla, se optó por usar a CODELCO como vehículo provisorio. Una solución pragmática: aprovechar que la cuprera estatal ya podía, por ley, explotar litio sin pasar por el Congreso. CORFO —dependiente del Ejecutivo— le encargaría negociar en nombre del Estado.

Así, lo que no era posible construir como empresa pública se resolvería mediante un mandato político a una empresa del Estado. Era imperfecto, sí, pero al menos el espíritu era claro: que el litio, mineral estratégico del futuro, no quedara en manos privadas sin control estatal.

Dos años después, no queda casi nada de ese relato. No existe mandato de CORFO. No hay control estatal efectivo. Y ni siquiera se puede hablar ya, con seriedad, de una “política nacional del litio”.

Lo que existe hoy es un acuerdo entre dos directorios: el de CODELCO, presidido por Máximo Pacheco, y el de SQM, controlado por Julio Ponce Lerou, histórico símbolo del empresariado chileno más resistido. Y este acuerdo no solo entrega continuidad a SQM en el Salar de Atacama hasta 2060 sin licitación pública, sino que —según sus propios autores— está completamente desligado de cualquier voluntad presidencial.

Pacheco lo dice sin ambages, tal como da cuenta CNN Chile en una reciente entrevista al ejecutivo: “Quien sea Presidente no puede desechar acuerdo de Codelco-SQM sobre litio”

O sea, no solo el acuerdo no emana del Gobierno, sino que —si se quisiera deshacer— tampoco podría hacerlo el próximo Presidente de la República. “Así como estos acuerdos los resuelve el directorio, deben ser desechados por el directorio”, sentenció Pacheco en CNN.

¿Quién gobierna entonces el destino del litio en Chile? Ni La Moneda, ni el Congreso, ni CORFO. Lo hace Pacheco, por CODELCO, y lo hace Ponce, por SQM.

Porque sí, Julio Ponce sigue ahí. En junio de 2025 anunció que cedería “el protagonismo” a su hija Francisca Ponce Pinochet, pero su entorno societario, el esquema de cascadas, y su influencia real en el directorio permanecen intactos. Tanto así que la última gran faena de la empresa —el mayor proyecto de yodo de la década— fue bautizada “Nueva Victoria – Ponce Lerou”, como “statement” y legado.

Así estamos: la “nacionalización del litio” terminó en un pacto entre privados. El Estado, que debía conducir, terminó observando.

Es legítimo preguntarse entonces quién manda hoy en Chile. Porque lo que el litio ha dejado en evidencia es que el poder ya no reside en las instituciones republicanas, sino en ciertos directorios corporativos que actúan con autonomía total y sin contrapesos democráticos.

Pacheco y Ponce. Uno, la cabeza de la estatal más grande del país. El otro, el controlador simbólico de una de sus empresas más polémicas. Ambos sellaron el destino del salar más valioso del mundo. Ambos —cada uno a su modo— ejercen hoy un poder que ningún otro chileno tiene.

Y lo hacen en nombre de sus directorios. No en nombre del pueblo.