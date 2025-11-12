Elecciones 2025: ¿con qué documentos puedo votar?

Este miércoles el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, se reunieron con el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales, para informar a la ciudadanía sobre los documentos habilitados para sufragar este 16 de noviembre.

Desde el Centro Especializado de Identificación Bicentenario, las autoridades se refirieron al correcto uso de documentos para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo. De acuerdo con el ministro Gajardo, los ciudadanos solo pueden ejerzan su derecho a voto usando su pasaporte o cédula, sin excepciones.

“No se puede ir a votar con la licencia de conducir, con el comprobante de estar realizando el trámite para obtener la cédula, ni con una fotocopia de la misma o una imagen digital de la cédula de identidad. Los únicos documentos válidos son la cédula de identidad y el pasaporte”, reiteró Gajardo.

Por otra parte, las autoridades informaron que se encuentran más de 114 mil 58 documentos disponibles en los registros civiles de todo el país para quienes hicieron el trámite. Por lo mismo, las oficinas del servicio extenderán sus horarios de atención este jueves y viernes hasta 16 horas para quienes no hayan retirado aún sus documentos.

En tanto, el director nacional de Registro Civil, Omar Morales, se refirió al rol que jugarán los funcionarios del Registro Civil durante la jornada electoral de este domingo.

“Los funcionarios y funcionarias del Registro Civil van a estar desplegados en todos los locales de votación del país como expertos en identificación en caso de que el presidente de la mesa tenga cualquier duda con la identidad del votante”, explicó Morales.

Ambas autoridades además reiteraron el llamado a quienes tengan más de 18 años y no hayan ido a retirar su cédula de identidad, a hacerlo durante estos días previo a las elecciones.