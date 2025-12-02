El Gobierno puso en marcha la nueva Ley de Seguridad Privada, cuyo objetivo es transformar de raíz el marco regulatorio de la actividad. Con esta normativa, la Subsecretaría de Prevención del Delito asume de forma exclusiva la facultad de regular y autorizar tanto a las empresas como al personal que se desempeña en este ámbito.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha sido enfático al señalar que no se concederán prórrogas: el plazo para la adecuación a la ley es de seis meses, y quienes no cumplan dentro de ese período estarán obligados a hacerlo.

Entre las principales exigencias se encuentra la certificación obligatoria para las empresas y para cada guardia o vigilante. La ley también dispone la elaboración de planes de seguridad ajustados a perfiles de riesgo específicos, e introduce nuevas obligaciones de denuncia, además de elevar los estándares laborales con requisitos como seguros y la provisión de medios defensivos.

Para los eventos masivos que congreguen a más de 3 mil personas, la legislación establece una serie de requisitos estrictos que deberán ser cumplidos por los organizadores y los recintos donde se desarrollen.

¿Cómo funcionará la nueva Ley de Seguridad Privada?

Con esta ley, la subsecretaría de Prevención del Delito tendrá la función de autorizar las empresas de seguridad privada y las personas naturales que desarrollen labores en este ámbito. Además, deberá determinar las entidades a las que se exigirá contar con medidas de seguridad; aprobar estudios y planes de seguridad; sancionar infracciones y administrar el Registro de Seguridad Privada.

Se moderniza la categorización de empresas obligadas y no obligadas con la adición de tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto. Las empresas de riesgo medio tendrán que contar con un estudio de seguridad aprobado por la subsecretaría de Prevención del Delito, mientras que para las de riesgo alto se exigirá implementar un Sistema de Vigilancia Privada completo, que incluye un organismo de seguridad interno con jefes, encargados y vigilantes privados, además de recursos tecnológicos y materiales específicos.

Se establecen requisitos específicos para las personas naturales que desempeñen funciones de seguridad privada, quienes deberán acreditarse ante la Subsecretaría de Prevención del Delito y no ante Carabineros como sucedía hasta la fecha. Las personas naturales son clasificadas en las siguientes categorías:

Vigilantes privados: están capacitados para situaciones de riesgo alto y, por lo mismo, pueden portar armas de fuego. Deben contar con elementos defensivos y de protección, cámaras corporales y un seguro de vida contratado por su empleador.

Guardias de seguridad: para desempeñar sus funciones deberán contar con chaleco anticorte como medida de protección mínima, seguro de vida y cámara corporal en el caso de funciones de alto riesgo.

Jefes de seguridad: deben poseer título profesional y están a cargo de la organización de la seguridad privada.

Porteros, nocheros y rondines: requieren capacitación diferenciada según el riesgo de sus labores.

Capacitadores, asesores, técnicos, operadores de cámaras e instaladores técnicos: también deben ser autorizados por la Subsecretaría.