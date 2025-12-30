Pesar por muerte de Leyla Noriega, destacada periodista y directora de Radio AYNI en Arica

«Desde Radio AYNI compartimos el sensible fallecimiento de nuestra directora, compañera y amiga: Leyla Noriega Zegarra. Mujer Aymara Ariqueña, madre, hija y nieta de Belén. Periodista, activista y defensora de los derechos humanos, de las diversidades y de la Pachamama. Una voz entrañable, querida y poderosa al momento de denunciar y visibilizar problemáticas sociales». Este lunes, se informó sobre la muerte de la destacada comunicadora que lideró durante años este medio comunitario de Arica.

El mensaje en las redes sociales recuerdan su legado: «Respetada por su profundo compromiso, sus convicciones sólidas y moral inquebrantable, demostró sensibilidad durante su labor de comunicadora dando espacio a las plurivoces de los diversos territorios, pueblos, identidades y comunidades en resistencia».

Egresada de periodismo de la Universidad de La Frontera, magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Tarapacá y diplomada en Periodismo de Investigación de la Universidad de Chile. Trabajó en el servicio público y en distintos medios de comunicación. Además, fue dirigenta del Colegio de Periodistas de Arica.

En 2024 fue distinguida por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, en el Día del Trabajador/a Radial por el aporte a la radio desde su región. Y es que su labor comenzó en 2013 en un programa de la radio Juan Gómez Millas y posteriormente en Radio Ayni. “Este premio significa una oportunidad para visibilizar la temática de los pueblos indígenas,” expresaba Leyla luego de recibir la distinción.

«A mí me propuso la Asociación Gremial Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios de la cual soy miembro, por lo que mis agradecimientos para ellos y por este reconocimiento que fue una sorpresa y me deja muy contenta por la labor que he hecho durante tantos años” agregaba en la ceremonia que se desarrolló en el Palacio de La Moneda.

Luego de su fallecimiento, desde ANAMIC lamentan que «este año se despide con una noticia que nos tiene conmocionadas y conmocionados. Nuestra compañera, Leyla Noriega ha partido, pero vivirá siempre en nuestros corazones, en la comunicación comunitaria y libre, en la defensa de la naturaleza». Abrazan a todo el equipo «de esta importante radio indígena, y con ella a su familia, en este difícil momento».

En Radio AYNI (AYNI, concepto andino que significa trabajo en reciprocidad) se busca dar visibilidad a las voces de los pueblos (principalmente aymara y otros que conviven en la frontera norte de Chile), comunidades, territorios y diversidades, como protagonistas del quehacer periodístico y de gestión comunicacional con una perspectivita crítica en el marco de los Derechos Humanos, libertad de expresión y acceso a la información y medios de comunicación.

Distintas asociaciones gremiales y organizaciones ambientales expresaron también sus condolencias. El Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) Arica honra su vida: «Gracias por siempre estar presente en las causas justas, por todas las veces que compartimos en la calle, por siempre ser representante activa visibilizando a través de distintas trincheras la lucha de los pueblos y las mujeres indígenas».

La defensa del medio ambiente, la revitalización de las lenguas indígenas y dar voz a las comunidades fue parte de sus objetivos y que se expresaron en columnas de opinión, podcast, reportajes y participación en charlas y seminarios a lo largo del país durante los últimos años. Parte de esos contenidos difundidos por Diario y Radio Universidad de Chile, además de participar en programas como el Foro Ciudadano que transmite nuestra emisora.