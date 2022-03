General Ricardo Martínez no se presentó a declarar

609c300e15

Si bien a las nueve de la mañana de este jueves debía comparecer en calidad de inculpado por la arista de “Pasajes y Fletes” del caso Fraude del Ejército el hasta ayer comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ricardo Martínez, el general no concurrió al Palacio de Tribunales a la hora fijada por la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford. Esto porque el abogado defensor del uniformado, Juan Carlos Manríquez, presentó un recurso de reposición para efectos de que la magistrada acceda a que la diligencia sea realizada en el domicilio del inculpado y para que el jurista pueda estar presente a la hora del interrogatorio. La insistencia que enarboló Manríquez en representación del militar surge luego que Rutherford desestimara la tarde de este miércoles el requerimiento de que el interrogatorio fuera realizado en la casa del general. A lo que sí accedió la ministra fue a la segunda prerrogativa que solicitó Manríquez, que consistía en tener acceso la carpeta de investigación. No obstante, esto no contempló el que los abogados defensores del militar estuvieran presentes en el interrogatorio, como originalmente contemplaba la solicitud. Dentro de la apelación de la defensa de Martínez se solicita que sea la Corte Marcial la que dirima si se acoge o no el recurso de reposición. No obstante dicha instancia podría revisar la solicitud a partir del próximo martes 8 de marzo por lo que hasta entonces no se sabría bajo qué condiciones la ministra Rutherford podrá interrogar al ex comandante en jefe del Ejército por el presunto caso de corrupción. El encuentro que iba a desarrollarse esta mañana entre el general y la ministra, sería el primero luego que la representante de la Corte Marcial llamara a finales del 2020 al mandamás del Ejército para advertir que dos funcionarios de las Fuerzas Armadas fueron sorprendidos mirando hacia su despacho desde la ventana. Desde entonces, el militar y la abogada no han tenido contacto.

