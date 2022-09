6097f14034

Nacional Política Diputado Gonzalo Winter por declaraciones de ex presidente Piñera: “Debería ser un poquito más austero en sus palabras” El parlamentario de Convergencia Social rechazó las críticas del ex mandatario quien cuestionó al gobierno por haberse dedicado más a la campaña por el plebiscito de salida que a las necesidades de la gente, afirmó. Diario Uchile Jueves 15 de septiembre 2022 10:22 hrs.

Muy dedicado a la campaña y desatendiendo las necesidades de la gente. Así vio el ex presidente Sebastián Piñera al actual gobierno, al cual criticó por su involucramiento en la contienda electoral que concluyó con el rechazo a la propuesta constitucional el pasado 4 de septiembre. En conversación con Canal 13 y Meganoticias, el ex mandatario cuestionó que el Ejecutivo no esté a la altura entregando soluciones que demanda la ciudadanía como más empleo y seguridad. Las palabras del ex presidente Piñera fueron cuestionadas por el diputado Gonzalo Winter, quien aprovechó de repasar a Chile Vamos cuyos dirigentes junto al ex jefe de Estado se mantuvieron en silencio durante la campaña de cara al plebiscito. “La comedia que está haciendo la derecha de desaparecer todos para plantear que el Rechazo era una campaña ciudadana, para luego aparecer todos para adjudicárselo y para decir que ellos conducen el país porque ganaron las elecciones, me parece que raya bastante en la deshonestidad”, planteó el legislador. Winter agregó que desde la oposición “le prometieron al país una cosa y están reaccionando justamente de manera antónima de como ellos lo plantearon”. El parlamentario de Convergencia Social rechazó las críticas de Piñera cuando la situación en la que quedó el país después de su gestión de cuatro años fue la de una alta inflación, serios problemas de seguridad y una inmigración descontrolada, precisó. Winter dijo que al ex presidente Piñera “me hubiese gustado verlo cuando tuvimos que enfrentar la situación de hacernos cargo de un país con una migración descontrolada, con una inflación descontrolada y con una delincuencia nunca antes vista”. También comentó que “yo no había querido hablar de esto porque él no estaba en la palestra y porque a los gobiernos les corresponde hacerse cargo y no echar culpa. Pero que quien nos entregó el país con la inflación más grande de los últimos 30 años, quien nos entregó el país con la inmigración descontrolada y con la delincuencia más desenfrenada en décadas, yo creo que debería ser un poquito más austero en sus palabras”. En la entrevista con los canales de televisión, el ex presidente agregó que conoce las dificultades que significa gobernar, pero dijo estar seguro que en caso de requerir ayuda y consejo todos los ex mandatarios estarán a disposición del actual jefe de Estado Gabriel Boric para apoyarlo en su gestión, “incluyéndome a mí”, precisó.

