Jueza ordena poner fin a detenciones "por raza" de migrantes en Los Ángeles

Un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debía poner fin a los arrestos en redadas de inmigración en Los Ángeles “basándose únicamente en su raza, idioma hablado u ocupación”, en el marco de la controvertida represión del Ejecutivo estadounidense contra los migrantes en California.

Así lo resolvió la jueza federal de distrito Maame Ewusi Mensah Frimpong, quien exigió la existencia de “una sospecha razonable más allá de la raza o etnia aparente de una persona, el idioma que habla, su acento o su presencia en un lugar particular“, para efectuar tales detenciones, según recogió CNN.

Según lo dispuesto por la magistrada —designada por el expresidente Joe Biden—, “los agentes en el área de Los Ángeles no podrán detener e interrogar a individuos sin sospechas razonables de que están en Estados Unidos ilegalmente“.

En la misma línea, Frimpong subrayó en su orden que uno de los principales “fallos” de la Administración de Donald Trump en este contexto fue no proporcionar información sobre los motivos y las condiciones de estos arrestos. Ello implicó, agregó, que el Departamento de Seguridad Nacional debía “proporcionar documentación de los arrestos a los abogados de los demandantes“.

Por el momento, la Casa Blanca no se pronunció al respecto.

La resolución llegó en un momento de elevada crispación y confrontación creciente entre la Administración Trump y las fuerzas sociales que llevaban semanas protestando contra la política migratoria del magnate, confrontación que se tradujo en semanas de disturbios en las calles de Los Ángeles, donde Trump desplegó a mediados de junio unos 4.100 efectivos de la Guardia Nacional y alrededor de 700 marines pese a las críticas del gobernador de California.

Paradójicamente, Trump ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que instruyera a sus agentes para detener a cualquier persona que atacara un vehículo policial de este cuerpo y anunció que tendrían “autorización” para efectuar estas detenciones “utilizando todos los medios necesarios“.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, respaldó la lógica de Trump, asegurando que la Casa Blanca estaba apoyando al ICE en su actuación a fin de garantizar el desempeño de sus funciones y su seguridad.

“Estamos apoyando a los agentes de ICE en Los Ángeles y otros lugares, garantizando su seguridad en el cumplimiento de sus funciones… ¡ICE debería poder hacer su trabajo en cualquier ciudad de Estados Unidos sin ser atacado! Y si son atacados, el Departamento de Defensa estará orgulloso de estar junto a ellos para proteger sus instalaciones o a sus agentes en la ejecución de la aplicación legal de la ley“, expresó.

Este anuncio se produjo después de que el cuerpo fronterizo realizara una redada en un campo legal de cultivo de marihuana este jueves en el estado de California, en la que tuvieron lugar grandes enfrentamientos entre policías y manifestantes. La jornada se saldó con decenas de personas detenidas, incluidos nueve menores no acompañados.