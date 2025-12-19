ANEF defiende norma que restringe despidos de funcionarios

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, defendió la norma que presentó el Gobierno para restringir el despido de trabajadores del sector público, la cual está contenida en el reajuste al sector público.

Según consignó Emol, Pérez señaló “la norma criticada en reajuste al sector público por un sector político no es un ‘amarre’, evita la discrecionalidad abusiva, termina con los despidos arbitrarios y conversa con el trabajo decente”.

“Rechazamos que algunos sectores políticos y parlamentarios estén señalando que son leyes de amarre aquellas propuestas de trabajo sindical que tienen relación con asegurar estabilidad en el empleo para quienes trabajamos para el Estado de Chile en el gobierno de turno”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que “la estabilidad en el empleo es fundamental y estratégica para cumplir una función pensando en la ciudadanía. Esto ha sido un planteamiento histórico de la ANEF, de toda la mesa del sector público. Y por lo tanto ahora entendemos que frente a un escenario de cambio de Gobierno nunca queremos ser botín político del gobierno de turno”.

“Hoy día tenemos la oportunidad de mejorar aquellas normas que eviten la discrecionalidad abusiva de autoridades que sean nombradas políticamente a dedo y confundir que esa discrecionalidad política tenga relación directa con la incertidumbre. Y perpetuar el abuso de algunas autoridades de despedir arbitrariamente”, añadió.

Y argumentó que “la autoridad política tiene que dar el ancho para apoyar esta demanda que es estructural de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile“.