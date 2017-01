Diario y Radio Uchile

La desigualdad: el gran ausente entre los candidatos presidenciales

Víctor Herrero

El modelo chileno dice a las masas que no tienen motivos para quejarse, porque hace 20 o 30 años vivían en “poblaciones callampas”. Lo que no les cuentan es que en esa época los empresarios no eran tan ricos como ahora . ¿Qué han dicho los actuales candidatos presidenciales sobre esto? Casi nada.